Mark Hoppus pokonał raka: "Ten dzień jest niesamowity"

Kilka miesięcy temu Mark Hoppus z Blink-182 poinformował swoich fanów, że cierpi na chłoniaka komórek B - taki sam rodzaj raka, z którym wygrała jego matka. Muzyk opisywał swoją walkę z rakiem, pokazywał zdjęcia, jak teraz wygląda i dostał spore wsparcie od kolegów z kapeli oraz oczywiście fanów. W końcu pojawiła się dobra wiadomość od muzyka, na którą wszyscy czekaliśmy - Mark Hoppus pokonał raka!

Mark Hoppus jest nie do poznania. Tak wpłynęła na niego chemioterapia [ZDJĘCIE]

Basista Blink-182 przeszedł chemioterapię i 29 września poinformował swoich fanów w social mediach, że udało mu się pokonać raka:

Właśnie wracam od onkologa i jestem wolny od raka! Dziękuję Bogu, wszechświatowi, przyjaciołom, rodzinie i każdemu, kto mnie wspierał. Nadal muszę się badać co sześć miesięcy i powrót do normalności potrwa do końca roku, ale ten dzień jest niesamowity, czuję się szczęśliwy.