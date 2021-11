Basista Blink-182, Mark Hoppus, pokonał niedawno raka. Muzyk cierpiał na chłoniaka komórek B i był to taki sam rodzaj raka, z którym wygrała jego matka. Hoppus opisał zmagania z chorobą i jego fani spisali się na medal bardzo go wspierając. W końcu pojawiła się dobra wiadomość o powrocie do zdrowia i Mark Hoppus, chociaż długo będzie dochodził do pełni sił, już chwycił za gitarę basową.

Mark Hoppus wystąpił pierwszy raz po wygranej walce z rakiem [WIDEO]

Mark Hoppus i Travis Barker wzięli udział w specjalnym evencie "House of Horrors". Panowie razem z gitarzystą Kevinem "Thrasher" Gruftem zagrali kilka piosenek Blink-182. Z okazji Halloween panowie oczywiście byli przebrani i Hoppus pojawił się w stroju Batmana.

Tuż przed występem Travis Barker w wywiadzie zdradził, że wyzdrowienie basisty było najważniejszą wiadomością tego roku: