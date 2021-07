Mark Hoppus z Blink-182 mówi, że będzie żył! Artysta stwierdził, że "chemia działa"

Jak pewnie wiecie, Mark Hoppus z Blink-182 cierpi na chłoniaka komórek B - taki sam rodzaj raka, z którym wygrała jego matka. Wygląda na to, że legendarny pop-punkowy muzyk idzie podobną drogą. Stwierdził bowiem w oświadczeniu na Twitterze, że chemioterapia działa!

Jak czytamy:

Skany twierdzą, że chemioterapia działa! Nadal mam przed sobą całe miesiące terapii, ale to najlepsze, co mogłem usłyszeć. Jestem wdzięczny wszystkim za wsparcie, a trucizna, którą we mnie wpompowują lekarze oraz wasze życzenia niszczą tego raka.