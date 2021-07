Mark Hoppus z Blink-182 stwierdził, że w tym tygodniu "dowie się, czy będzie dalej żył"

Mark Hoppus wyjawił nowe szczegóły na temat swojej choroby - muzyk stwierdził, że w ciągu kilku najbliższych dni będzie przechodził kilka testów, które mają być absolutnie kluczowe dla jego przyszłości i zdrowia.

Hoppus publicznie ogłosił, że jest chory w czerwcu 2021 roku - wyjaśnił wówczas, że od trzech miesięcy przechodził przez chemioterapię. Wokalista 11 lipca zdradził nowe szczegóły, twierdząc, że w tym tygodniu przeprowadzone zostaną testy, które "mogą zaważyć o tym, czy będę dalej żył".

Wokalista pozostaje jednak pewny siebie i stwierdzi, że "skopie rakowi tyłek", czy to dzięki chemioterapii, czy to przez transplantację szpiku kostnego. Dowiedzieliśmy się również, że guz jest znaleziony w okolicach jego ramienia.

Muzyk podziękował również swoim fanom za wsparcie:

Dziękuję wszystkim za pozytywne myśli i zachęcenie mnie do walki. Czytałem niemalże wszystkie wiadomości i to znaczy dla mnie teraz wiele.

Wokalista przyznał w pierwszym oświadczeniu, że stara się pozostać pełen nadziei i nastawiony pozytywnie do tej walki:

Mam raka. To jest do d*py i jestem przestraszony, ale z drugiej strony mam świetnych doktorów, rodzinę i przyjaciół, którzy pomogą mi w tym procesie. Wciąż przede mną kilka miesięcy terapii, ale staram się być nastawiony optymistycznie i pełen nadziei. Czekam nadzień, kiedy będę zdrowy i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na scenie. Kocham was wszystkich.