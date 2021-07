Mark Tremonti prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty [WIDEO]

Nowy album Tremonti, został zatytułowany "Marching In Time". Wydawnictwo ukaże się już we wrześniu za pośrednictwem Napalm Records.

Mark Tremonti zapowiada album i prezentuje nowy singiel

Marka Tremontiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Gitarzysta znany z grup Creed i Alter Bridge działa pod szyldem Tremonti od 2011 roku. Zespół nagrał cztery albumy studyjne, a ostatni "A Dying Machine" ukazał się 8 czerwca 2018. Kolejne wydawnictwo ma się ukazać we wrześniu 2021 roku.

Pierwszy singiel z płyty "Marching In Time" nosi tytuł "If Not For You" i jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Fani, którzy zamówią wersję cyfrową albumu w przedsprzedaży, otrzymają nowy singiel do natychmiastowego pobrania.

Oglądaj

Mark Tremonti zapowiada nowy album: szczegóły

Od dynamicznego rytmu perkusji w otwierającym krążek "A World Away" po epicki ostatni numer "Marching In Time", nowy album jest refleksyjnym spojrzeniem na otaczający nas dzisiaj świat. Cały album przesiąknięty jest niezrównaną muzykalnością Tremontiego, czego najlepszym przykładem są takie utwory jak "Thrown Further", "In One Piece" i prowokujący do myślenia "Would You Kill".

Lista utworów:

A World Away Now And Forever If Not For You Thrown Further Let That Be Us The Last One Of Us In One Piece Under The Sun Not Afraid To Lose Bleak Would You Kill Marching In Time

Płyta dostępna będzie w następujących formatach:

CD Digipak

Album w wersji cyfrowej

2LP w kolorze czarnym

2LP /przezroczysty różowy, (wyłącznie zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 500 szt.),)

edycja Die-Hard : 2LP/ przezroczysty marmurkowy czarny + kostka gitarowa + nadruk (zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 500 szt.),

Deluxe Box: Flaga, opaska na nadgarstek i więcej niespodzianek!(zamówienia wysyłkowe realizowane przez Napalm, limitowana ilość 500 szt.),

Tremonti wraz z przyjaciółmi z Sevendust, wyruszy w trasę koncertową jeszcze przed premierą "Marching In Time". Trasa rozpocznie się 3 września 2021 w USA.

Zobacz również: Bullet For My Valentine zagra w Polsce! Kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć zespół?