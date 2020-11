Martin Gore najwidoczniej postanowił nie marnować czasu podczas domowej izolacji i wszedł do studia, by nagrać solową EP-kę "The Third Chimpanzee". Ostatni jego album zatytułowany "MG" ukazał się w 2015". Czego należy się spodziewać po nowym wydawnictwie?

Martin Gore z Depeche Mode zapowiedział solową EP-kę. Posłuchaj utworu "Mandrill"

Muzyk Depeche Mode podzielił się pierwszym kawałkiem zapowiadającym solowy materiał, który będzie w całości wypełniony instrumentalną muzyką. Singiel "Mandroll" nie jest niczym zaskakującym - mamy tutaj dużo nowocześnie brzmiącej elektroniki, która nawiązuje do klimatu poprzedniej płyty "MG", również instrumentalnej.

Nie wszystkim fanom Depeche Mode spodobał się nowy singiel i w sieci pojawiło się wiele negatywnych ocen piosenki Martina Gore'a. Nadchodząca EP-ka ukaże się już niebawem, bo 29 stycznia 2021 nakładem Mute Records. Będzie to druga EP-ka w historii muzyka Depeche Mode - pierwsza "Counterfeit e.p." ukazała się w 1989 roku.

Sprawdźcie, jakie utwory trafią na nowe wydawnictwo Gore'a.

Martin Gore "The Third Chimpanzee": Tracklista

Howler Mandrill Capuchin Vervet Howler’s End

