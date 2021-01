Martin Gore z Depeche Mode zaprezentował nowy utwór solowy. Posłuchaj "Howler" z nadchodzącej epki muzyka

Brytyjski muzyk, wokalista, multiinstrumentalista oraz autor większości kompozycji z dyskografii Depeche Mode, Martin Gore zaczął 2021 rok bardzo pracowicie. Artysta opublikował swój najnowszy solowy utwór.

Martin Gore z nowym utworem "Howler"

Kompozycja "Howler" zapowiada najnowszą epkę Gore'a "The Third Chimpanzee". Ma ona zawierać pięć instrumentalnych utworów, a jej premierę zaplanowano na 29 stycznia 2021 roku. Singiel, którego możecie posłuchać poniżej to przedsmak mini albumu, kontynuacji "MG" z 2015 roku.

Oglądaj

W oświadczeniu muzyka, które przytoczył portal NME, Gore opowiada o swoim najnowszym dziele:

"Howler" to pierwszy utwór, który stworzyłem z myślą o "The Third Chimpanzee". Zmieniłem wokale na dźwięki syntezatora, które brzmiały prawie jak ludzkie, ale jednak nie do końca. Dlatego zdecydowałem się nazwać ten utwór gatunkiem małpy. Pomyślałem, ze to dobry motyw, który mogę kontynuować przy pozostałych kompozycjach.

Martin Gore - The Third Chimpanzee. Tracklista

Epka Martina Gore'a została zarejestrowana przez muzyka w Electric Ladyboy w Santa Barbara w Kalifornii. A oto lista utworów na krążku: