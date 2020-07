Maryla Rodowicz opowiedziała, jak razem z Osiecką uciekły gwałcicielowi: "Nagle skręcił do lasu"

Maryla Rodowicz postanowiła opowiedzieć historię sprzed lat ku przestrodze. Okazuje się, że wraz z Agnieszką Osiecką jechały autostopem w Bułgarii i ta przygoda mogła skończyć się tragicznie. Po latach wokalistka opowiedziała o tym zdarzeniu, bo zdaje sobie sprawę, że latem wiele dziewczyn decyduje się na wycieczkę autostopem. Dlatego jej historia powinna uczulić wszystkie osoby, która zamierzają podróżować z nieznajomymi kierowcami.

W wywiadzie dla Super Ekspressu, Maryla Rodowicz opowiedziała historię, która wydarzyła się podczas wspólnych wakacji z Agnieszką Osiecką:

"

To było w naszej Bułgarii. Naszej, bo byłyśmy wtedy na wczasach z Orbisem. W nocy wracałyśmy z Warny od znajomych do Słonecznego Brzegu złapaną okazją. I to był zły pomysł. Kierowca nagle skręcił do lasu. Wpadłyśmy w panikę. "