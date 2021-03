"Master of Puppets" ma już 35 lat. Posłuchaj, jak brzmiało pierwsze wykonanie utworu na żywo

Metallica świętowała niedawno 35-lecie albumu "Master of Puppets". Sprawdź, jak brzmiało pierwsze wykonanie na żywo tytułowego utworu z płyty.

3 marca 1986 roku Metallica wydała swój trzeci album studyjny "Master of Puppets". Od tamtej historycznej chwili minęło już 35 lat. Dla wielu jest to najlepszy krążek w dyskografii grupy. Jest to również pierwsza płyta, którą zespół zrealizował przy współpracy z wytwórnią Elektra Records.

Sukces thrashmetalowego materiału był ogromny. W Polsce płyta uzyskała status platynowej, a National Recording Registry dodał krążek do wykazu dzieł istotnych ze względów kulturowych, historycznych i estetycznych. To także ostatni album, na którym zagrał basista Cliff Burton. Muzyk zginął w wypadku samochodowym podczas trasy promującej wybitne dzieło metalowców.

Metallica: Pierwsze wykonanie "Master of Puppets" w historii

Muzycy zaprezentowali swoim fanom utwór tytułowy z płyty przed premierą krążka. Pierwszy raz w historii "Master of Puppets" wybrzmiał w Civic Auditorium w San Francisco w Kalifornii. Zebrana tam 31 grudnia 1985 roku publika nie wiedziała wówczas, w jak ważnym dla historii metalu momencie właśnie uczestniczy.

Nagranie audio z koncertu trafiło do sieci. Nie jest może najwyższej jakości, jednak dla każdego fana formacji to prawdziwa gratka. Wykonanie różni się od wersji, którą doskonale znamy z kultowej płyty, jednak łączy je niepodrabialna energia i świeżość zespołu.

Oglądaj

Co ciekawe, jak donosi Metal Hammer podczas koncertu w Civic Auditorium na scenie pojawił się również zespół Megadeth, który miał w ostatniej chwili zastąpić Anthrax. Oznacza to, że Dave Mustaine był świadkiem tworzenia historii metalu przez kolegów z kapeli, z której niedawno go wyrzucono.