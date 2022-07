"Master of Puppets" w "Stranger Things". W nagraniach wziął udział syn muzyka Metalliki [WIDEO]

W ważnej scenie w nowym sezonie "Stranger Things" możemy usłyszeć słynny utwór Metalliki. Okazuje się, że twórcy serialu zaprosili do współpracy przy tym kawałku syna Roba Trujillo.

1 lipca 2022 zadebiutowały finałowe odcinki 4. sezonu "Stranger Things". Zainteresowanie serialem jest tak wielkie, że serwery Netfliksa padły. W najnowszych odcinkach serialowego hitu pojawił się nowy bohater - Eddie Munson, który prowadzi klub Dungeons & Dragons w Liceum Hawkins i jest typowym metalowcem. W finałowych odcinkach bohater zagrał przebój Metalliki. Okazało się, że Netflix zaprosił do współpracy nad tym utworem młodego muzyka z ekipy zespołu.

Stranger Things 4: Syn Roba Trujillo nagrał dodatkowe partie "Master of Puppets" Metalliki

Rob Trujillo napisał na Instagramie, że jego 17-letni syn nagrał dodatkowe partie gitary, które możemy usłyszeć w ważnej scenie "Stranger Things", gdy Eddie Munson gra przebój Metalliki na dachu budynku. Basista Metalliki jest bardzo dumny ze swojego syna i nic dziwnego, że chętnie pochwalił się sukcesem swojej pociechy w social mediach.

Jeżeli nie boicie się spoilerów, to zobaczcie scenę, w której usłyszycie przebój Metalliki:

Oglądaj

Wiele piosenek ze ścieżek dźwiękowych filmów i seriali zdobywa serca fanów. Udowodniła to ostatnio piosenka Kate Bush "Running Up That Hill", która wróciła na listy przebojów po tym, jak pojawiła się w 4. sezonie serialu Netflixa "Stranger Things". Po 37 latach od pierwszego wydania, dzień po pojawieniu się w serialu była w Polsce odtwarzana o 1300% częściej niż średnio w poprzednich dniach.

Finał 4. sezonu serialu zwrócił uwagę fanów właśnie na "Master of Puppets" Metalliki, który miał w Polsce o 237% więcej odtworzeń na Spotify niż w normalny dzień.

Tye Trujillo poszedł w ślady ojca i gra w zespole Suspect208, gdzie udziela się również syn Slasha. Młody Trujillo występował już m.in. z Suicidal Tendencies zastępując basistę. Mimo młodego wieku, daje sobie radę na scenie u boku dorosłych muzyków i trzymamy kciuki, by odniósł taki sukces jak jego słynny ojciec.