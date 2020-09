Mastodon, były gitarzysta Megadeth i inne gwiazdy stworzyły metalowy cover Fleetwood Mac [WIDEO]

Członkowie Mastodona, Lucifera czy Baroness wzięli na warsztat przebój Fleetwood Mac "You Make Loving Fun" z 1977 roku i stworzyli z niego metalowego walca. Wszystko odbyło się w ramach serii Two Minutes to Late Night.

Mastodon i inni stworzyli metalowy cover Fleetwood Mac

Gwiazdorski line-up coveru tworzyli: były gitarzysta Megadeth Marty Friedman, Bill Kelliher z Mastodona, Johanna Sadonis i Nicke Andersson z Lucifera (Andersson występował również z Entombed oraz The Hellacopters), basista Nick Jost z Baroness, frontman Cave In/Mutoid Man Stephen Brodsky oraz twórcy Two Minutes to Late Night, Gwarsenio Hall i Hard Melissa.

Efekt ich współpracy znajdziecie poniżej:

W opisie możemy natomiast przeczytać, że grupa stworzyła cover "ulubionego kawałka Fleetwood Mac waszych matek, ale też i nasz". Nagranie jest też międzynarodowe, ponieważ Marty Friedman mieszka w Japonii, Johanna i Nicke w Szwecji, a reszta w USA.

Samo Two Minutes to Late Night jest natomiast "jedynym na świecie metalowym talk-show", a wcześniej stworzyli już covery Billy'ego Idola, czy Rage Against The Machine.