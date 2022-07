Kolejny dziwny klip do kolekcji - Mastodon zaprezentował właśnie nowe wideo do "More Than I Could Chew", w którym diabeł biega po polu, a zespół wygląda, jakby podróżował do innego wymiaru.

Mastodon wydał nowe przerażające i absurdalne wideo

Co się stanie, jak weźmiecie klipy do "Heart-Shaped Box" Nirvany, "Black Hole Sun" Soundgarden i "Until It Sleeps" Metalliki, a potem dodacie do nich jeszcze sporo psychodelików? Prawdopodobnie nowe wideo od Mastodona.

To powstało na potrzeby singla "More Than I Could Chew" z ich najnowszego krążka "Hushed and Grim" i zostało zrealizowane przez Zeva Deansa. W klipie widzimy m.in. diabła biegającego po polu (czy właściwie Edenie) i uwodzącego Ewę, podczas kiedy zespół podróżuje między wymiarami, a ich twarze są zniekształcone efektami rodem z Instagrama. Kreatywności panom z Mastodona odmówić nie można.

Zobaczcie "More Than I Could Chew" poniżej:

Krążek ''Hushed and Grim" ukazał się 29 października 2021. Płyta jest następcą ''Emperor of Sand'' z 2017 roku. Nowy materiał został nagrany w studiu West End Sound, który zlokalizowany jest w należącym do kapeli kompleksie Ember City w Atlancie. Za produkcję albumu odpowiada David Bottrill.