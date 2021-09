Mastodon wydał nowy singiel "Pushing The Tides" i zapowiedział krążek "Hushed and Grim"

W sieci pojawił się nowy singiel Mastodona o tytule "Pushing The Tides", który przy okazji zapowiada nowe studyjne wydawnictwo metalowej grupy. To będzie nosiło tytuł "Hushed And Grim". Posłuchajcie kawałka poniżej.

Mastodon wydał singiel i nowy zapowiedział album

Mastodon wyda swój nowy album "Hushed And Grim" już 29 października 2021 roku. Z tej okazji grupa wydała pierwszy singiel z krążka w postaci "Pushing The Tides". Do sieci trafił już klip w reżyserii Lorenzo Diego Carrery, który będziecie mogli zobaczyć poniżej.

Ten przedstawia nam zespół występujący na pustej scenie, z przebitkami prezentującymi dziwny zamaskowany kult. Wiecie, standardowe zagrania Mastodona:

Oglądaj

Następca wydanego w 2017 roku "Emperor of Sand" został nagrany w studiu West End Sound. To natomiast jest zlokalizowane w należącym do zespołu kompleksie Ember City w Atlancie. Producentem albumu jest natomiast David Bottrill, który w trakcie swojej kariery pracował z Muse, Dream Theatre, czy Toolem, a także zgarnął nagrodę Grammy.

Tak prezentuje się tracklista "Hushed And Grim":

Pain With An Anchor The Crux Sickle And Peace More Than I Could Chew The Beast Skeleton Of Splendor Teardrinker Pushing The Tides Peace And Tranquility Dagger Had It All Savage Lands Gobblers Of Dregs Eyes Of Serpents Gigantium

Tak jak wspomnieliśmy, "Hushed And Grim" zadebiutuje już 29 października 2021 roku.