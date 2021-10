Mastodon już niedługo wyda nowy album zatytułowany "Hushed and Grim". Tuż przed ukazaniem się tego krążka zespół podzielił się nowym singlem. Jak brzmi kawałek "Sickle and Peace"?

Mastodon z nowym singlem "Sickle and Peace". To zapowiedź płyty "Hushed and Grim"

Krążek ''Hushed and Grim" ukaże się 29 października 2021. Kapela postanowiła podzielić się nowym utworem, który jest przedsmakiem nadchodzącej płyty. Singiel nazywa się ''Sickle and Peace'' i jest to kolejny po "Pushing The Tides" utwór, który znajdzie się na ''Hushed and Grim''.

Nadchodząca płyta będzie następcą ''Emperor of Sand'' z 2017 roku. Nowy materiał został nagrany w studiu West End Sound, który zlokalizowany jest w należącym do kapeli kompleksie Ember City w Atlancie. Za produkcję albumu odpowiada David Bottrill. Zobaczcie, jak prezentuje się okładka ''Hushed and Grim''.

Mastodon - ''Hushed and Grim": Tracklista