Mastodon zagrał "Teardrinker" w programie telewizyjnym. Metal wraca na salony?

Mastodon zagrał w programie telewizyjnym

Mastodon całkiem niedawno wydał nowy album zatytułowany "Hushed and Grim". Tuż przed ukazaniem się tego krążka zespół podzielił się singlami "Sickle and Peace", "Pushing the Tide", a także "Teardrinker" - ten ostatni panowie zagrali niedawno w programie "Late Night with Seth Meyers".

Warto zaznaczyć, że ponowie musieli nieco skrócić swój oryginalny utwór na potrzeby występu w talk-show - takie ograniczenia telewizyjne. Nie mniej, grupa i tak się postarała, a ich występ zobaczycie poniżej:

Krążek ''Hushed and Grim" ukazał się 29 października 2021. Płyta jest następcą ''Emperor of Sand'' z 2017 roku. Nowy materiał został nagrany w studiu West End Sound, który zlokalizowany jest w należącym do kapeli kompleksie Ember City w Atlancie. Za produkcję albumu odpowiada David Bottrill.

Tak prezentuje się tracklista najnowszego krążka kwartetu z Atlanty: