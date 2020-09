Wielu utalentowanych wokalistów próbuje swoich sił w popularnych talent show - jest to dobry sposób, by zaprezentować się przed dużą publicznością. W brytyjskim "Mam talent" pojawiły się 2 wokalistki, które skradły serca wielu widzom.

Matka z córką zachwyciły jurorów talent show. Ich występ ma ponad 10 mln wyświetleń na YT

W popularnym talent show pojawił się uroczy, rodzinny duet - Honey i Sammy. Na pomysł, by razem zaśpiewać wpadła 15-letnia córka, która w ten sposób chciała wesprzeć chorą na raka matkę. Całe szczęście, stan kobiety się polepszył i obie mogły pojawić się razem na scenie. Co ciekawe, jeden juror kazał wokalistkom zmienić piosenkę i po zmianie repertuaru duet na tyle oczarował jurorów, że Amanda Holden postanowiła wcisnąć złoty przycisk, by artystki automatycznie przeszły do półfinału programu.

Wideo z tego występu ma już ponad 10 mln wyświetleń na YouTubie:

Rodzinny duet w późniejszym odcinku zaśpiewał "You Are The Reason" Caluma Scotta i mimo pochwał jurorów, widzowie zadecydowali o odejściu wokalistek z programu.

Zobacz także: Śpiewaczka operowa zaskoczyła wykonaniem utworu AC/DC w talent show