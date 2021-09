Matt Heafy i Isahn z Emperor zrobili blackmetalowy album. Będzie w całości po japońsku

Heafy i Isahn grają black metal

Matt Heafy z Trivium i Isahn z Emperora nareszcie skończyli prace nad debiutanckim albumem zespołu Ibaraki. Wokalista Trivium wyjaśnił w rozmowie z The Jasta Show, że cały krążek to black metal po japońsku, a gościnnie pojawi się na nim m.in. Nergal z Behemotha. Trve cvlt.

Heafy zdradził, że tworzenie tego krążka zajęło panom jakieś 11 lat, a premiera jest planowana na przyszły rok:

Zespół nazywał się Mrityu, co oznacza życie i śmierć, tak jak wąż ouroboros, jak japońskie Enso. To połączenie życia i śmierci. Nie miałem za bardzo pomysłu o czym pisać, dlatego gadałem z Isahnem o skandynawskiej mitologii, nordyckich legendach. Chciałem śpiewać o Thorze i Jormungandrze, uwielbiam te opowieści.

Zdradził również, co stało za decyzją o zmianie nazwy zespołu z Mrityu na Ibaraki i o śpiewaniu po japońsku:

Któregoś razu powiedział mi: "No tak, ale Matt - to już było zrobione. Masz swoje własne korzenie i bogatą historię ze strony japońskiej...". I zapaliła mi się lampka. Zacznę pisać właśnie o tym, o japońskiej mitologii. Mało kto się tym zajmuje, dlatego też zmieniłem nazwę zespołu na Ibaraki - który jest też maskotką Trivium, co jest takim easter eggiem - i wszystko ma japoński klimat. Graficznie, muzycznie, słowa są po japońsku. Na albumie są Isahn i Nergal.

Premiera debiutanckiego krążka Ibaraki jest planowana na 2022 rok. Przed tym będziemy mogli posłuchać "In The Court of The Dragon", 10. albumu studyjnego Trivium, który zadebiutuje już 8 października 2021 roku.