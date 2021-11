Me And That Man i wokalista Ghost w singlu "Under The Spell". Nowa płyta już niebawem [WIDEO]

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel projektu Me And That Man, który zapowiada nadchodzący album.

Dowodzony przez Adama Nergala Darskiego, Me And That Man zaprezentował dziś nowy singiel zatytułowany "Under The Spell". W utworze usłyszymy dobrze znany fanom mrocznego grania głos ukrywający się pod tajemniczym pseudonimem Mary Goore. Jest to oczywiście Tobias Forge, wokalista grupy Ghost.

Tak Nergal wypowiada się na temat nowego utworu:

Wracamy ponownie, tym razem z "Under The Spell" z udziałem Mary Goore. To utwór, który określiłbym jako rockabilly na sterydach (...). To obszar twórczości Me And That Man, który jeszcze nie do końca został przez nas spenetrowany. Na razie cieszcie się singlem - cały album już w najbliższy piątek.

Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy kawałek Me And That Man "Under The Spell":

Nowy, trzeci w dyskografii Me And That Man album nosi nazwę "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2" i jest kontynuacją wydanego w ubiegłym roku "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Płyta ukaże się już niedługo, bo 19 listopada. Zobaczcie, jak prezentuje się tracklita oraz lista gości, których usłyszymy na tym wydawnictwie.

Me And That Man "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2": Tracklista