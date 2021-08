Dowodzony przez Adama Nergala Darskiego, Me And That Man, ogłosił dziś premierę kolejnego albumu. Płyta będzie nosić tytuł "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2" i będzie swoistą kontynuacją wydanego w ubiegłym roku "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Co więcej, zespół opublikował nowy singiel zapowiadający nadchodzące wydawnictwo. Jak brzmi ten kawałek?

Me And That Man opublikował nowy singiel "Got Your Tongue''. To zapowiedź kolejnej płyty z metalowymi gigantami [WIDEO]

Jak czytamy w opisie płyty, po chwytliwym ''New Man, New Songs, Same Shit, vol.1'', Me And That Man prezentuje teraz zupełnie nowe oblicze: otwierający całość „Black Hearse Cadillac” to złowieszczy początek tej piekielnej podróży. „Under The Spell” (z wokalem Mary Goore) przywołuje atmosferę westernu. Utwory takie jak „Witches Don't Fall in Love” (Kristoffer Rygg/Ulver), rockowy „Blues & Cocaine” (Michale Graves) i tajemnicze „Goodbye” (Alissa White-Gluz), ukazują ogromną różnorodność płyty. Na albumie nie zabrakło także bardziej ''uduchowionych'' kompozycji, takich jak blues-rockowa ballada „Angel of Light” z urzekającym głosem Myrkur.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się pierwszy singiel z płyty, zarejestrowany z gościnnym udziałem Chrisa Georgiadisa z Turbowolf, ''Got Your Tongue''.

Płyta ukaże się 19 listopada 2021. O nowym albumie tak mówi Nergal:

Znowu zaczynamy! Do współpracy przy tych kilku wyjątkowych utworach, nad którymi ja i moja polsko–włosko-ukraińska ekipa pracowaliśmy przez ostatnie 18 lat miesięcy, zwerbowałem najlepszych z najlepszych, jeśli chodzi o ciężkie granie. Po raz kolejny wynik finalny jest niesamowity, a gościnne występy bardzo inspirujące! Dziękuję Wam, Przyjaciele - Abbath, Alissa, Amalie, Anders, Blaze, Chris G, Chris H, David, Devin, Douglas, Frank, Gary, Hank, Jeff, Kriss, M.Goore, Michale, Ralf i Randy. Kto wie, kiedy wszyscy spotkamy się, żeby zagrać te utwory na żywo, ale zrobię co w mojej mocy, aby tak się stało! Miłej zabawy!

Me And That Man "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2": Tracklista