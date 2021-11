19 listopada 2021 ukazał się nowy, trzeci w dyskografii Me And That Man. Album nosi nazwę ''New Man, New Songs, Same Shit, vol.2'' i jest swoistą kontynuacją wydanego w ubiegłym roku „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”. Jak brzmi ten krążek?

Me And That Man wydał album ''New Man, New Songs, Same Shit, vol.2''. Posłuchaj nowej płyty Nergala

Po chwytliwym „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”, Me And That Man prezentuje teraz zupełnie nowe oblicze: otwierający całość „Black Hearse Cadillac” to złowieszczy początek tej piekielnej podróży przez mroczne pustynne pejzaże dźwiękowe. „Under The Spell” (z wokalem Mary Goore) przywołuje atmosferę spaghetti westernu. Utwory takie jak „Witches Don't Fall in Love” (Kristoffer Rygg/Ulver), rockowy „Blues & Cocaine” (Michale Graves) i tajemnicze „Goodbye” (Alissa White-Gluz), ukazują ogromną różnorodność płyty. Na albumie nie zabrakło także bardziej uduchowionych kompozycji, takich jak znany już singiel „Angel of Light” z urzekającym głosem Myrkur.

O nowym albumie tak mówi Nergal:

Do współpracy przy tych kilku wyjątkowych utworach, nad którymi ja i moja polsko–włosko-ukraińska ekipa pracowaliśmy przez ostatnie 18 lat miesięcy, zwerbowałem najlepszych z najlepszych, jeśli chodzi o ciężkie granie. Po raz kolejny wynik finalny jest niesamowity, a gościnne występy bardzo inspirujące! Dziękuję Wam, Przyjaciele - Abbath, Alissa, Amalie, Anders, Blaze, Chris G, Chris H, David, Devin, Douglas, Frank, Gary, Hank, Jeff, Kris, M.Goore, Michale, Ralf i Randy. Kto wie, kiedy wszyscy spotkamy się, żeby zagrać te utwory na żywo, ale zrobię co w mojej mocy, aby tak się stało!

Me and That Man to zespół, który powstał z inicjatywy lidera Behemoth, Adama Nergala Darskiego. Ich muzykę określa się jako połączenie rocka, mrocznego bluesa, folku i country. Grupa powstała w 2016 roku. Debiutancki album formacji nosił tytuł „Songs of Love and Death” i ukazał się 24 marca 2017 roku nakładem brytyjskiej wytwórni Cooking Vinyl. Druga płyta, „New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1” z 2020 roku, uplasowała się na czwartej pozycji oficjalnej listy sprzedaży OLiS.