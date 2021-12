Me And That Man wydał singiel "Fight". Posłuchaj nowej piosenki Nergala i Portera

19 listopada 2021 roku ukazała się kolejna płyta Me And That Man zatytułowana "New Man, New Songs, Same Shit vol. 2". Na płycie pojawiło się wielu gości specjalnych, wśród których nie zabrakło oczywiście Johna Portera. Ale zespół nie osiadł na laurach i wypuścił właśnie nowy singiel.

Me And That Man wydał singiel "Fight"

Album, podobnie jak poprzedni, został nagrany w składzie: Adam Nergal Darski, Sasha Boole, Matteo Bassoli i Łukasz Kumański. Wśród gości pojawiły się nazwiska zapierające dech w piersiach, między innymi: Gary Holt (Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mary Goore, Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (WASP), Hank von Hell ( Turbonegro) i Olve "Abbath" Eikemo (Immortal, Abbath).



2 grudnia 2021 grupa opublikowała zupełnie nowy utwór z udziałem Johna Portera.

"Fight" to utwór nagrany spontanicznie z Johnem Porterem, będący reakcją na wspaniały odbiór podczas ostatniej trasy po Polsce. Tekst może nie jest pozytywny, ale przekazuje frustrację Johna tym, czym jako ludzkość byliśmy karmieni przez ostatnią dekadę. To bezpośredni protest song.

- komentuje Nergal.

Posłuchajcie nowej piosenki Nergala i Portera:

Oglądaj

Me And That Man zapowiada zimową trasę koncertową

Podczas koncertów usłyszymy przekrój całej dyskografii Me And That Man, a także nowy, niepublikowany dotąd utwór "Fight".

Lista koncertów prezentuje się następująco: