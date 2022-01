Kokaina i pisma pornograficzne w nowym klipie Me And That Man. Zobacz "Blues and Cocaine" [WIDEO]

Zobaczcie, jak prezentuje się klip do piosenki "Blues and Cocaine".

Trzeci w dyskografii Me And That Man album nosi nazwę "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2" i jest swoistą kontynuacją wydanego w 2020 "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1". Album uplasował się na 7. pozycji na oficjalnej liście sprzedaży OLiS, a wersja LP znalazła się na drugim miejscu. Zespół nadal promuje ten krążek i pokazał nowy teledysk do piosenki "Blues and Cocaine".

Me And That Man z klipem do "Blues and Cocaine". W utworze zaśpiewał Michale Graves [WIDEO]

Nergal tak wypowiedział się na temat tego utworu:

„Blues and Cocaine” to chyba najbardziej kontrowersyjny utwór, jaki kiedykolwiek opublikowałem. Uwielbiam tę piosenkę i wideo jej towarzyszące - myślę, że na pewno jest to jeden z najmocniejszych punktów całego albumu. O mały włos utwór nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Szczegóły są, szczerze mówiąc, zbyt „polityczne” jak na mój gust… a ja jestem tylko błaznem w Trybunale Opinii Publicznej. Mam nadzieję, że podoba Wam się fascynujący, gościnny występ Pana Michale Graves’a za mikrofonem"

Zobaczcie zatem, jak prezentuje się teledysk do piosenki "Blues and Cocaine" z najnowszej płyty. Oczywiście, jak na Me And That Man przystało, nie zabrakło odniesień do piekielnych tematów:

Już niedługo, bo 13 stycznia 2022 startuje zimowa trasa Me And That Man. Pierwszy koncert odbędzie się Tczewie, zespół zagra m.in. w Krakowie, Warszawie, Białymstoku czy w Płocku. Sprawdźcie dokładnie, gdzie i kiedy zobaczycie kapelę Nergala: