Me And That Man z niespodzianką dla fanów. W sieci pojawił się utwór "Mother Bury Your Sons"

W sieci pojawił się niedostępny wcześniej dla wszystkich utwór Me And That Man. Teraz możecie posłuchać kawałka "Mother Bury Your Sons" za pośrednictwem YouTube'a.

Me And That Man opublikował utwór "Mother Bury Your Sons"

Me And That Man to rockowy projekt Nergala, lidera black/deathmetalowego Behemotha, który do niedawna tworzył z Johnem Porterem. Chociaż Adam Darski kojarzy się głównie ze sceną muzyki ekstremalnej, jest on również fanem folkowych dźwięków i Johnny'ego Casha. Fascynację ciemną stroną country możemy usłyszeć także na ostatnim krążku Me And That Man, na którym pojawiła się cała plejada metalowych gwiazd.

Posłuchaj niepublikowanego w sieci utworu Me And That Man

"New Man, News Songs, Same Shit. Vol.1" ukazała się w marcu tego roku, a na krążku poza Nergalem usłyszeliśmy takich wykonawców jak Corey Taylor, Ihsahn z Emperora, Jerome Reuter z ROME, Matthew K. Heafy z Trivium czy Niklas Kvarforth z Shining. Płyta zawiera 11 utworów, jednak każdy kto zdecydował się na kupno specjalnego limitowanego boxu, mógł cieszyć się dodatkowymi dwoma numerami.

Me And That Man przygotował niespodziankę dla fanów i opublikował utwory w serwisach streamingowych. W Polsce póki co jest dostępna jedna z nich - "Mother Bury Your Sons", której możecie posłuchać poniżej:

Gościnnie w kawałku słyszymy Alana Averilla znanego z grupy Primordial. Drugi kawałek, który pojawił się w sieci to "Down Below". Niestety na razie numer nie jest dostępny w Polsce.