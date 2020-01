Meat Loaf twierdzi, że Gretę Thunberg poddano praniu mózgu

Marvin Lee Aday znany jako Meat Loaf udzielił niedawno wywiadu dla Daily Mail, w którym skrytykował Gretę Thunberg. Dziewczyna przez krótki czas stała się symbolem walki z wpływami człowieka na zmiany klimatyczne. Aktywistka ma równie wielu zwolenników co osób, które sceptycznie podchodzą do jej postulatów. Patti Smith w jednym ze swoich ostatnich wpisów na Instagramie poparła działalność młodej Grety, jednak Meat Loaf stoi zdecydowanie po drugiej stronie barykady.

72-letnia gwiazda rocka uznała, że nie do końca zgadza się ze słusznością przestrzegania przed zmianami klimatycznymi na taką skalę. Według muzyka globalne ocieplenie nie jest palącym problemem.

"

Rozumiem tę całą Gretę. Zrobiono jej pranie mózgu i myśli teraz, że zachodzą jakieś zmiany klimatyczne, a ich nie ma. Nie zrobiła nic złego, zmuszono ją do uwierzenia, że to co mówi, jest prawdą. "