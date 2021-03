Meat Loaf zapowiada program "I'd Do Anything for Love". To reality show dla par

Meat Loaf znany romantycznego hitu “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)" przygotowuje reality show dla par. Na czym będzie polegała rywalizacja?

W ofercie telewizyjnej roi się od programów bazujących na łączeniu w pary lub rywalizacji o miłość. Były już mamy, które szukały partnerki dla swojego syna, o pieniądze walczyły pary mieszkające razem w pięknym hotelu na gorącej wyspie, a single brali ślub bez wcześniejszego poznawania partnerów. Twórcy reality show niedawno stworzyli także content dla innej grupy wiekowej. Męża i żon szukają rolnicy oraz podopieczni sanatoriów.

Meat Loaf zapowiada reality show dla par

Realizację kolejnego programu dla par zapowiedział Meat Loaf. Muzyk zasłynął hitem "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" napisanym przez Jima Steinmana. Muzyk wydał piosenkę w 1993 roku na płycie "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" i podbił serca słuchaczy.

Jak donosi Deadline, to właśnie od tej ballady będzie pochodził tytuł reality show planowanego przez muzyka. Rywalizacja ma polegać na wzięciu przez pary udziału w różnych konkurencjach, które mają sprawdzić ich umiejętności współpracy oraz zbadać poziom zaufania.

Rundy mają być czasem śmieszne, czasem absurdalne, a momentami nawet przerażające. W każdym odcinku pojawią się dwie pary, które "narażą swój związek, aby otrzymać nagrodę pieniężną".

Meat Loaf będzie pełnić nie tylko rolę producenta wykonawczego serii, ale również pojawi się na ekranie. W programie nie zabraknie także muzyki oraz występów na żywo w studiu.