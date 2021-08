W maju 2021 Megadeth rozstało się z Davidem Ellefsonem. Oficjalnym powodem była seksafera z basistą w roli głównej - do sieci wyciekły erotyczne nagrania muzyka, które wysyłał do młodej kobiety. 20 sierpnia 2021 wystartuje trasa Megadeth i wszyscy zastanawiali się, kto zastąpi Ellefsona. W końcu Dave Mustaine zdradził nazwisko basisty.

Megadeth ma nowego basistę. Jego nazwisko jest dobrze znane fanom

Dave Mustaine ogłosił, że na nadchodzących koncertach Megadeth z Lamb of God zagra James LoMenzo. Przypomnijmy, że muzyk grał w szeregach Megadeth w latach 2006-2010.

Z radością ogłaszam, że były basista Megadeth, James LoMenzo, wystąpi na Metal Tour Of The Year. Przygotowania do trasy właśnie się rozpoczęły i nie możemy się doczekać koncertów w Ameryce Północnej.

Mustaine jednak nie zdradził, czy LoMenzo pojawi się na nadchodzącej płycie Megadeth. Pewnym jest jednak, że na albumie nie usłyszymy partii basu nagranych wcześniej przez Ellefsona.

Nowy album Megadeth będzie nosić tytuł "The Sick, The Dying And The Dead" i materiał na ten krążek jest w fazie miksów.