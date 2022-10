Pionierzy thrash metalu i ikony gatunku, Megadeth, wydali swój długo oczekiwany szesnasty album studyjny "The Sick, The Dying… And The Dead!" 2 września 2022. Teraz zespół podzielił się z fanami nowym klipem do singla "Life in Hell". Jak prezentuje się ten teledysk?

Megadeth pokazał nowy klip do "Life in Hell". To kolejna część brutalnej opowieści [WIDEO]

Na pierwszy singiel z wydawnictwa wybrano utwór "We’ll Be Back". Przed premierą poznaliśmy również piosenki "Night Stalkers" i "Soldier On!". Teledyski, które powstały do singli są sagą o korzeniach Vica Rattleheada. Za najnowszy teledysk do "Life in Hell" odpowiada Leo Liberti.

Oglądaj

Dave Mustaine, lider Megadeth i zarazem architekt brzmienia zespołu, pełni funkcję producenta albumu wspólnie z Chrisem Rakestrawem (Danzig, Parkway Drive). Ta dwójka jest odpowiedzialna także za poprzedni album formacji, "Dystopię" z 2016 roku. Nowy album został nagrany w domowym studiu Mustaine’a w Nashville, Tennessee z gitarzystą Kiko Loureiro oraz perkusistą Dirkiem Verbeurenem. Basista Steve DiGiorgio zasilił tymczasowo szeregi zespołu, by nagrać album, natomiast na trasę do składu na stałe powrócił James LoMenzo.

Już w pierwszym tygodniu sprzedaży "The Sick, The Dying… And The Dead!" zespół zajął 3. miejsce na liście Billboard 200 – to ich ósmy album w pierwszej dziesiątce, podobnie jak poprzedni nagrodzony Grammy album „Dystopia”.