Megadeth straszy ludzkość w nowym singlu "Night Stalkers". Gościnnie występuje w nim Ice-T

Premiera nowego albumu Megadeth zbliża się wielkimi krokami, więc zespół podzielił się kolejnym (po "We'll Be Back") singlem z nadchodzącego krążka.

Megadeth i Ice-T opowiadają o morderstwach w nowym singlu

Megadeth nie zwalnia tempa i "Night Stalkers", podobnie jak "We'll Be Back", jest typowo thrashowo/speedmetalową naparzanką, z której grupa Dave'a Mustaine'a słynie. Jednak tutaj twórcy przygotowali dla fanów niespodziankę - w środku kawałka pojawia się gościnnie Ice-T, który w typowy dla siebie sposób proklamuje, co się zaraz stanie z jego ofiarami.

Całość przez prawie 6 minut pędzi na złamanie karku, oferując fanom pojedynki na solówki gitarowe, wspomnianą zwrotkę Ice'a, a także niespodziewane solo basowe i instrumentalne zwolnienie w drugiej połowie singla. Dzieje się dużo, więc posłuchajcie "Night Stalkers" sami:

Oglądaj

Sporo ostatnio działo się w obozie Megadeth - Dave Mustaine miał raka krtani, z zespołu został wyrzucony David Ellefson, pandemia oczywiście też mocno zmieniła plany zespołu. Ale w końcu już niedługo usłyszymy nowy, studyjny album, na który musieliśmy czekać ponad 6 lat!

Oprócz autorskich kompozycji, na nadchodzącym krążku Megadeth usłyszymy również covery Dead Kennedys oraz Sammy'ego Hagara. Sprawdźcie, jak prezentuje się lista utworów.

MEGADETH: "THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD" - TRACKLISTA