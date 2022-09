Megadeth z błędem na okładce "The Sick, The Dying... And The Dead!". Będzie gratka dla kolekcjonerów

Megadeth - na okładce ich nowego albumu pojawił się mały błąd

Jak podaje MetalNews.pl, na okładce nowego krążka Megadeth "The Sick, The Dying... And The Dead!" znajduje się błąd - na rewersie napisane jest, że finałowym kawałkiem na albumie jest "Dystopia" w wersji na żywo, podczas kiedy na samej płycie słyszymy koncertowe "The Conjuring". Tę wpadkę zauważył Pan Jarosław, który według relacji portalu zgłosił już błąd wydawcy krążka.

Krążek trafił do sprzedaży w wielu różnych wersjach - na Spotify jest dostępny z dwoma bonusowymi coverami, w wersji podstawowej, a ekskluzywnie zaczyna się robić w przypadku kopii fizycznych. EMP Exclusive CD Bonus Track zawiera cover Sammy'ego Hagara oraz koncertową wersję utworu "Take No Prisoners" z "Rust in Peace". Schodki zaczynają się w przypadku drugiej edycji.

"The Sick, The Dying... And The Dead!" w wersji Target Exclusive CD Bonus również zawiera "This Planet's On Fire (Burn in Hell)" oraz "Dystopię" na żywo. A przynajmniej tak twierdzi okładka, bo po odpaleniu krążka, podobnie jak Pan Janusz, wy również usłyszycie "The Conjuring".

Wiecie, błąd jest niby drobny, ale to właśnie takie detale potrafią sprawić, że nagle wartość krążka idzie do góry. Kolekcjonerzy często polują na takie wydania - zwłaszcza, jeżeli wpadka zostanie szybko naprawiona i potem w sprzedaży jest tylko "poprawna" wersja.

Krążek "The Sick, The Dying... And The Dead!" zadebiutował 2 września 2022 roku i podbił listy sprzedaży w wielu krajach na całym świecie (zajęła m.in. 3. miejsce na liście Billboardu i 2. miejsce w Polsce). Nic dziwnego - nowy album Megadeth jest jednym z najlepszych w długiej karierze zespołu, co pokazują nie tylko recenzje dziennikarzy (sami przyznaliśmy mu 9/10), ale też fanów.

Wydawnictwo promowały single "We'll Be Back", "Night Stalker", "Soldier On!" oraz "The Sick, The Dying... And The Dead!".