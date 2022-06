Stało się! Megadeth w końcu wydał nowy singiel, który jest zapowiedzią nadchodzącego wydawnictwa. Płyta "The Sick, The Dying And The Dead" ma się ukazać 2 września i w końcu poznaliśmy pierwszą zapowiedź następcy "Dystopii" z 2016 roku. Jak prezentuje się singiel "We’ll Be Back"?

Megadeth z nowym singlem "We’ll Be Back". Poznaliśmy też dokładną datę premiery płyty

Sporo ostatnio działo się w obozie Megadeth - Dave Mustaine miał raka krtani, z zespołu został wyrzucony David Ellefson, pandemia oczywiście też mocno zmieniła plany Megadeth. W końcu jednak już niedługo usłyszymy nowy, studyjny album, na który musieliśmy naprawdę długo czekać.

Na pierwszy singiel zespół wybrał kawałek "We’ll Be Back".

Na nadchodzącym krążku Megadeth usłyszymy, oprócz autorskich kompozycji, również covery Dead Kennedys oraz Sammy'ego Hagara. Sprawdźcie, jak prezentuje się lista utworów.

Megadeth: "The Sick, The Dying… And The Dead" - Tracklista