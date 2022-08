Megadeth "maszeruje naprzód" w nowym singlu Soldier On!

Megadeth, w porównaniu do "Night Stalkers" i "We'll Be Back", nieco zwalnia w "Soldier On!", znacznie podkręcając melodyjność w nowym singlu, przy okazji stawiając na interesujący rytm. Krótko mówiąc - brzmi to ciekawie i przypomina na pierwszy rzut ucha ich albumy "United Abominations" i "Endgame".

Bez większego przedłużania - sprawdźcie "Soldier On!" sami:

Oglądaj

Sporo ostatnio działo się w obozie Megadeth - Dave Mustaine miał raka krtani, z zespołu został wyrzucony David Ellefson, pandemia oczywiście też mocno zmieniła plany zespołu. Ale w końcu już niedługo usłyszymy nowy, studyjny album, na który musieliśmy czekać grubo ponad 6 lat!

Oprócz autorskich kompozycji, na nadchodzącym krążku Megadeth usłyszymy również covery Dead Kennedys oraz Sammy'ego Hagara. Sprawdźcie, jak prezentuje się lista utworów.

MEGADETH: "THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD" - TRACKLISTA

The Sick, The Dying… And The Dead! Life In Hell Night Stalkers (feat. Ice T) Dogs Of Chernobyl Sacrifice Junkie Psychopathy Killing Time Soldier On! Célebutante Mission To Mars We’ll Be Back Police Truck (DEAD KENNEDYS cover) This Planet’s On Fire (Burn In Hell) (Sammy Hagar cover) (feat. Sammy Hagar)

Najnowszy krążek Megadeth zadebiutuje w streamingu i na półkach sklepowych już 2 września 2022 roku.