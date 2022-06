Megadeth zdradził datę premiery nowego albumu "The Sick, The Dying and The Dead" i zapowiedział singiel

Megadeth zapowiedział album i premierę nowego singla

Megadeth zapowiedział nowego singla - a przynajmniej taką mamy nadzieję, bo w mediach społecznościowych pojawił się zaledwie obrazek z datą 23 czerwca. Kawałek oczywiście ma promować nadchodzący krążek kwartetu, który ma nosić tytuł "The Sick, The Dying And The Dead".

Przy okazji podczas koncertu grupy na Download Festival, Dave Mustaine powiedział zebranym fanom, że pierwszy singiel nadejdzie już "23 lipca", co teraz wiemy, że było drobną wpadką lidera Megadeth. Zapowiedział również, że "The Sick, The Dying And The Dead" ma nadejść dopiero we wrześniu 2022 roku, chociaż wcześniej datę premiery ustalono na 8 lipca 2022 roku.

Dla grupy to będzie pierwszy krążek od czasu wydanej w 2016 roku "Dystopii". Poznaliśmy już nieco szczegółów na temat "The Sick, The Dying And The Dead" - Mustaine zdradził, że grupa przygotowała covery kawałków "Police Truck" od Dead Kennedys, a także "This Planet's On Fire" od Sammy'ego Hagara. Ten ostatni nawet pojawi się gościnnie na albumie.

Mustaine potwierdził też inne informacje w rozmowie z Eddie'em Trunkiem z radia SiriusXM:

Wiem, że mamy singla, który niedługo trafi do rozgłośni radiowych. Nosi tytuł "Killing Time". To kawałek o kimś z mojej przeszłości, ale nie jest tak oczywisty, jak brzmi - jest o marnowaniu swojego czasu, a nie o czasie na zabijanie. Chłopaki z zespołu szybko dodali też swoje historie, które pasowały do tego singla, więc spodziewamy się, że ludzie będą mogli się utożsamić z tym kawałkiem. Ten trafi do stacji radiowych, ale nie mam pojęcia kiedy.

Lider Megadeth zapowiedział wówczas również, że inny utwór będzie nosił tytuł "Night Stalker" i zespół chciał go grać na żywo podczas nadchodzących tras koncertowych (co niestety im nie wyszło). Dodał też, że gościnnie usłyszymy na nim wokale od legendarnego rapera, lidera grupy Body Count, a także znanego aktora Ice-T.

Tak jak wspomnieliśmy, krążek "The Sick, The Dying And The Dead" ma zadebiutować już we wrześniu 2022 roku.