Meshuggah powraca z kolejnym singlem "Light The Shortening Fuse". Kiedy nowy album?

Szwedzi z grupy Meshuggah jakiś czas temu zaprezentowali pierwszy singiel z krążka "Immutable" o tytule "The Abysmal Eye". Teraz przypomnieli o sobie kolejnym bangerem w postaci "Light the Shortening Fuse".

Meshuggah z nowym singlem. Kiedy album?

Zaledwie tydzień temu Meshuggah zaprezentowała światu epicki klip do ich nowego singla "The Abysmal Eye", a już teraz w sieci pojawił się ich kolejny kawałek "Light the Shortening Fuse". Oba kawałki zapowiadają nowy krążek gigantów ze Szwecji, który nosi tytuł "Immutable".

Posłuchajcie obu kawałków poniżej:

Jak o nowym krążku w oświadczeniu opowiedział gitarzysta grupy, Mårten Hagström:

Tytuł pasuje niesamowicie do tego, gdzie jesteśmy jako zespół. Jesteśmy starsi. Większość z nas jest już po pięćdziesiątce i wiemy, kim jesteśmy. Chociaż po drodze eksperymentowaliśmy, to większość naszych osobowości i naszej muzyki ma ten sam trzon od wielu lat. Dlatego ciągle tworzymy, dlatego brzmimy tak, a nie inaczej. Tego nie da się uciszyć. Robimy, co robimy i się nie zmieniamy.

Tak prezentuje się tracklista "Immutable":

Broken Cog The Abysmal Eye Light The Shortening Fuse Phantoms Ligature Marks God He Sees In Mirrors They Move Below Kaleidoscope Black Cathedral I Am That Thirst The Faultless Armies Of The Preposterous Past Tense

Album "Immutable" Meshuggi zadebiutuje już 1 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem Atomic Fire.