Męskie Granie 2020: Posłuchaj nowego singla Orkiestry!

Premiera albumu tegorocznej Orkiestry Męskie Granie została zaplanowana na 4 grudnia. Jednak zanim twórcy podzielą się z fanami całym materiałem, możemy posłuchać zapowiedź płyty. Singiel "Płoną góry, płoną lasy" jest już dostępny w sieci.

Męskie Granie od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów polskiej muzyki alternatywnej. Bilety na koncerty z muzyką Orkiestry sprzedają się na pniu. Niestety w tym roku inicjatywa wyglądała zupełnie inaczej ze względu na pandemię koronawirusa. Podobnie jak reszta zapowiadanych letnich koncertów w Polsce, również trasa Męskiego Grania nie doszła do skutku. Odbył się jednak jeden koncert, który mogliśmy obejrzeć online.

Na scenie pojawili się artyści tacy jak Król, Igor Walaszek czy Daria Zawiałow. Zaprezentowali własne interpretacje klasyków polskiej muzyki, a zarejestrowany materiał ujrzy światło dzienne już na początku grudnia. Do tego czasu możecie cieszyć się najnowszym singlem Orkiestry - "Płoną góry, płoną lasy".

Singiel miał swoją oficjalną premierę na antenie Antyradia podczas audycji Tomka Kasprzyka - Kasprologia w Antyradiu. Dziś możecie znaleźć utwór w serwisach streamingowych.

O pochodzącej z repertuaru Czerwonych Gitar kompozycji tak mówi Daria Zawiałow:

"

Spełniłeś moje marzenie” - powiedział Błażej do kierownika orkiestry Michała Kusha, tuż po wysłuchaniu wstępnego aranżu do "Płoną góry, płoną lasy”. Mnie też wgniotło w fotel, umówmy się, to coś zupełnie innego niż jakże genialny oryginał. Jednak świeże spojrzenie, ten bollywoodzki klimat i to jak bardzo nasz Król i reszta składu się w tym odnaleźli - to wszystko sprawiło, że powstał jeden z najlepszych tegorocznych numerów w naszej setliście.

To wspaniale, że tak ponadczasowy utwór, jakim niewątpliwie jest "Płoną góry, płoną lasy”, doczekał się nowego życia i nowej interpretacji. Jestem dumna ze wszystkich, którzy maczali w tym palce! Muszę przyznać, że to był mój ulubiony moment koncertu tegorocznej MGO. "