Męskie Granie w czasach pandemii. 70 muzyków zagrało z Nosowską i Miuoshem

Przez trwającą pandemię koronawirusa odwołano imprezy, koncerty i festiwale na całym świecie. Część z planowanych wydarzeń przełożono, a niektóre odbędą się w zupełnie nowej formule - za pośrednictwem internetu. Coraz więcej muzyków decyduje się podtrzymać kontakt z fanami poprzez kręcenie klipów czy granie koncertów online - w całkowitej izolacji.

Na podobne rozwiązanie zdecydowali się kolejni artyści. W ramach akcji "Zostań w domu" do sieci przeniosło się także Męskie Granie. Miuosh, Katarzyna Nosowska, Smolik oraz kilkudziesięciu muzyków z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia nagrało własną wersję utworu "Tramwaje i Gwiazdy". Każdy z artystów, który wziął udział w przedsięwzięciu, podczas kręcenia swojego nagrania nie wyszedł z domu.

Jak czytamy w opisie akcji:

"

Każdy z muzyków i wokalistów nagrał swoje partie za pomocą własnego smartfona w domowym zaciszu. W kolejnym etapie wszystkie nagrania trafiły do Miuosha, który zajął się montażem wideo oraz edycją dźwięku. Co ciekawe, w nagraniu wykorzystano jedynie partie zarejestrowane na potrzeby tej wersji – nie sięgnięto po materiały z albumu koncertowego ani nie dogrywano instrumentów w warunkach studyjnych przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Artyści wykorzystali jedynie to, co mieli pod ręką i z czego korzystają na co dzień. Za mix utworu odpowiadają Miuosh i Smolik. "