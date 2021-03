Metal daje szczęście i są na to dowody. Słuchacze ciężkich brzmień wśród najszczęśliwszych fanów muzyki

Metal to mroczna muzyka, która z reguły nie opowiada o rzeczach przyjemnych. Jednak nie zmienia to faktu, że wielu z nas odczuwa ogromną potrzebę i przyjemność ze słuchania ciężkich brzmień. Co więcej, najnowsze badania przeprowadzone przez OnBuy.com wykazują, że słuchacze metalu to druga w kolejności najszczęśliwsza grupa fanów muzyki.

Serwis OnlyBuy.com postanowił zbadać komentarze na Reddicie i ustalić, który gatunek muzyczny daje słuchaczom najwięcej szczęścia. Przyjęli oni założenie, że pozytywne słowa używane w wypowiedziach internetowych przez fanów danego gatunku, oznaczają, że osoby te są naprawdę zadowolone. Czy to słuszna metodologia? Oceńcie sami.

Metal daje szczęście? Najnowsze badania mówią same za siebie

Badania opracowano na podstawie analizy przeszło dwóch milionów komentarzy należących do użytkowników Reddtia, słuchających 27 różnych gatunków muzycznych. Jak widzimy w tabelce sporządzonej przez serwis, najwyższy wskaźnik pozytywnych wzmianek w komentarzach przypisuje się słuchaczom jazzu. W niemal 24 tysiącach komentarzy użyli aż 18,5 tysiąca pozytywnych słów.

Drugie miejsce zajmują fani metalu. Słuchacze ciężkich brzmień chętniej wypowiadają się na Reddicie. Mają na koncie niemal 60 tysięcy komentarzy, które wzięły udział w badaniu. Niemal 36 tysięcy użytych w nich słów to słowa nacechowane pozytywne. Brązowy "medal szczęścia" wędruje natomiast do fanów opery.

Only.Buy.com poprosił o komentarz statystyk psychologa. Oto jak wyniki badań zostały podsumowane przez Şirin Atçeken:

Nie jest tajemnicą, że muzyka wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale można się zdziwić badaniami, z których wynika, że to fani metalu i jazzu są najszczęśliwsi wśród melomanów. Jest tak z kilku powodów. Jazz i metal wywołują duże emocje i pozwalają nam wyrazić swoje uczucia podczas słuchania muzyki. Metal jest naturalnym narzędziem, które pomaga nam radzić sobie z gniewem.