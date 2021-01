Metallica, AC/DC, Rammstein i inni po polsku. UnFaced opowiada nam, jak doszło do nagrania wyjątkowej płyty

Grupa UnFaced zainspirowana płytami "Garage Inc." Metalliki oraz "Fishdickami" Acid Drinkers postanowiła nagrać swój album z coverami. Muzycy wybrali ulubionych wykonawców, jednak nie chcieli po prostu powielić ich przebojów, a zrobić coś zupełnie nowego.

UnFaced wydał płytę z coverami znanych utworów metalowych po polsku

Tak powstała płyta "Nielicowani", na której znajdziemy garść metalowych hitów zaśpiewanych po polsku. Jak opowiada nam wokalista kapeli Tristan "Trichu" Kłycho:

Na początku nie mieliśmy pomysłu, jak ugryźć temat, żeby nie być po prostu kolejną kapelą, która nagrywa gwałcone od lat utwory. Stwierdziliśmy, że zrobimy coś, czego na naszym rodzimym rynku nie było - nagramy te utwory w polskich wersjach językowych.

Po przesłuchaniu przynajmniej fragmentu którejś z zaproponowanych przez UnFaced kompozycji zauważycie, że tłumaczenia wydają się niedbałe i bardzo dosłowne. To także celowy zabieg. Jak wyjaśnia Trichu:

Te utwory są swego rodzaju parodiami danych wykonawców. Starałem się jak najbardziej podrobić każdy z tych zespołów. Parodią jest też to, że teksty w większości przypadków zostały przetłumaczone dosłownie.

Grupa UnFaced szukała swojego muzycznego kierunku już od kilku lat. Muzycy wydali pierwszy album w 2016 roku, jednak jak sami przyznają, znalazł się na nim ogromny miszmasz gatunkowy. Po 4 latach od debiutu artyści deklarują gotowość do pokazania światu kolejnego, już bardziej spójnego albumu. Jednak przed tym chcieli powiększyć swoją skromną grupę odbiorców. Stąd coverowa odskocznia.

Całego albumu UnFaced możecie posłuchać poniżej:

Trichu podkreśla, że wszyscy członkowie UnFaced darzą ogromnym szacunkiem wykonawców, których parodiują. To oni kształtowali ich muzyczne gusta i inspirowali do tworzenia autorskiej muzyki. Wokalista zapewnia również, że do każdego utworu na "Nielicowanych" wkrótce powstanie teledysk.

Do wszystkich utworów w tym roku chcemy stworzyć również klipy. Podkreślą one jeszcze bardziej styl danego wykonawcy uchwycony w naszych parodiach. Będą przerysowane i należy traktować je z dużą dozą dystansu.

UnFaced - Nielicowani. Tracklista