Metallica, Elton John, Pink i inni artyści wspierają Australię w walce z pożarami

Muzycy na całym świecie postanowili wspomóc fundacje i organizacje odpowiedzialne za walkę z ogromnymi pożarami, które od kilku miesięcy trawią Australię. Wśród nich znaleźli się Elton John, Kacey Musgraves, Pink, ale także zespoły takie, jak Metallica. Hetfield i spółka postanowili wpłacić 750 tysięcy dolarów za pomocą ich fundacji All Within My Hands, które zostaną przekazane strażom pożarnym w okolicach Victorii.

Metallica i Elton John wpłacają pieniądze dla Australii

Elton John zapowiedział natomiast na swoim ostatnim koncercie w Sydney, że "wpłaci milion dolarów na walkę z pożarami", co spotkało się oczywiście z ogromnym aplauzem ze strony australijskiej publiczności:

Twórca z Sydney o pseudonimie Flume również postanowił wpłacić 100 tysięcy dolarów dla organizacji WIRES, udostępniając post na Instagramie:

Pink postanowiła wpłacić 500 tysięcy dolarów dla lokalnych strażaków, przekazując linki do różnych organizacji strażackich, a Kacey Musgraves poprosiła fanów, by wysyłali jej propozycje organizacji, by mogła wpłacić donację.