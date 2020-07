Metallica, Hans Zimmer i inne gwiazdy pożegnały mistrza Ennio Morricone. Wzruszające wpisy muzyków zalały sieć

6 lipca 2020 roku w Rzymie zmarł wybitny włoski kompozytor i dyrygent - Ennio Morricone. To jemu zawdzięczamy muzykę do ponad 500 filmów. Artysta stworzył między innymi ścieżkę dźwiękową do filmu Quentina Tarantino "Nienawistna ósemka", za którą otrzymał Oscara w 2016 roku. W tym samym roku zanotowano, że artysta przekroczył sprzedaż 70 milionów płyt ze swoją muzyką, którą chętnie kupowano na całym świecie.

Metallica i inne gwiazdy pożegnały Ennio Morricone

Kompozytor fanom metalu jest najbardziej znany dzięki utworowi "The Ecstasy of Gold". Kompozycja powstała w 1966 roku do filmu "Dobry, zły i brzydki" Sergio Leone. Muzyka spodobała się amerykańskim metalowcom z Metalliki. Grupa wykorzystuje kompozycję wraz z fragmentami produkcji jako motyw otwierający koncerty zespołu. Muzycy rozpoczęli tę tradycję, która trwa do dziś już w 1983 roku.

Nic więc dziwnego, że Metallica zabrała głos na temat śmierci Morricone zaraz po tym, jak tragiczna informacja obiegła sieć. Muzycy natychmiast opublikowali zdjęcie muzyka na swoich profilach społecznościowych. Chwilę później dłuższą refleksją na temat wagi Morricone w życiu Metalliki podzielił się James Hetfield:

" Dzień, w którym po raz pierwszy zagraliśmy "The Ecstasy of Gold" jako nasze intro był magiczny. Od tego czasu utwór stał się nieodłączną częścią rytuału, który pojawia się przed naszymi koncertami. Pobudzał krew, towarzyszył zniecierpliwionym, głębokim oddechom, pięściom uniesionym w górę, modlitwom i naszemu wspólnemu skupieniu przed wyjściem na scenę. Śpiewałem tę melodię tysiące razy, aby rozgrzać gardło przed koncertem. Dziękujemy Ennio, za to, że byłeś naszą inspiracją, za więź z nami, z naszą załogą i za bycie naszym fanem. na zawszę będę miał cię w pamięci jako członka rodziny Metalliki. "

Ennio Morricone został pożegnany także przez inne znane osobistości ze świata rocka i metalu. Wpis ze zdjęciem kompozytora opublikował między innymi Slash. Muzyk nie rozpisał się na temat swoich wspomnień i więzi, jakie czuł ze zmarłym artystą, zamieścił tylko symboliczne hasło "Rest In Peace".

Tragiczną wiadomość o śmierci włoskiego kompozytora przekazała swoim fanom także Tarja Turunen, była wokalistka Nightwish.

" Okropna strata. Odszedł Maestro Ennio Morricone. Muzyka płacze na twoją cześć. "

Hołd koledze po fachu złożył także Hans Zimmer. Opublikował wspólne zdjęcie ze zmarłym muzykiem i napisał: