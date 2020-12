Metallica, Korn i inni na imprezie poświęconej Alice in Chains. Muzycy wykonali covery grunge'owców

Metallica była jednym z zespołów, które uczestniczyły w imprezie poświęconej laureatom nagrody Fundatorów Muzeum Popkultury, Alice in Chains. Metalowcy zagrali akustyczny cover "Would?".

1 grudnia 2020 roku odbyło się specjalne wydarzenie, którego celem było uczczenie pionierów grunge'u - grupę Alice in Chains. Muzycy zostali laureatami nagrody Fundatorów Muzeum Popkultury, co hucznie świętowano podczas imprezy na żywo, na której pojawiła się między innymi Metallica.

Metallica w coverze "Would?" Alice in Chains

Ekipa Hetfielda i Ulricha wzięła udział w wydarzeniu zdalnie. Muzycy wykonali cover "Would?" w wersji akustycznej prosto ze swoich domów. Nagranie zostało jedynie uzupełnione o solówkę Kirka na gitarze elektrycznej.

Po krótkim występie zespół pogratulował Alice in Chains wyjątkowej nagrody. James Hetfield z radością zakomunikował:

Cieszymy się, że możemy być częścią waszej podróży i życia. Naprawdę jestem wdzięczny, że poznałem was wszystkich i mogliśmy razem koncertować i grać wspólnie muzykę. Jesteście doceniani na całym świecie, dlatego dziękuję za trwanie w graniu i ciągłe inspirowanie kolejnych muzyków.

Oglądaj

Oprócz Metalliki na imprezie pojawili się także inni muzycy. Własną wersję "Would?" zagrał także Korn. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Z kolei Mastodon wykonał numer "Again", a Billy Corgan "Check My Brain". Na wydarzeniu pojawiły się także główne gwiazdy - Alice in Chains. Muzycy zagrali "Your Decision" oraz "No Excuses".

To nie pierwszy raz, kiedy muzycy Metalliki podjęli próbę wykonania "Would?". James Hetfield pojawił się na scenie z Alice in Chains w 2006 roku podczas festiwalu Rock am Ring.