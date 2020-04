Twórcy mashupów lubią łączyć ze sobą piosenki, które powinny do siebie nie pasować. Okazuje się jednak, że w muzyce powtarza się wiele dźwięków i rytmów, a ci, którzy mają wprawione ucho, z łatwością wyłapują takie smaczki. W taki oto sposób pojawiają się mashupy i wiele z tych nagrań powstaje chyba, żeby zabić nudę.

Metallica i My Chemical Romance w jednym utworze. Takiego mashupu jeszcze nie słyszeliście!

A gdyby tak połączyć ze sobą utwory "Master of Puppets" i "Welcome to the Black Parade"? James Hetfield w My Chemical Romance? Sam pomysł brzmi dosyć dziwnie, zatem odtwarzacie poniższy mashup na własną odpowiedzialność...

Zobacz także: A co gdyby muzykę do "Kosmicznego meczu" nagrał Slipknot? Oto crossover, którego nikt nie chciał i nie potrzebował

Poniedziałki z Metallicą: Koncerty online za darmo

Metallica postanowiła umilić swoim fanom czas spędzony w domu w związku z pandemią koronawirusa. Z tego powodu co tydzień udostępnia nagrania ze swoich koncertów. Wielbicieli kapeli mogli obejrzeć już zapis występów m.in. w Paryżu, San Francisco czy Monachium z poprzednich lat.

Zobacz także: Poniedziałki z Metalliką. Zespół wymyślił atrakcje dla fanów, żeby zostali w domu