W kluczowej scenie w 4. sezonie "Stranger Things" pojawił się przebój Metalliki. Zagrał go nowy bohater serialu - Eddie Munson, który jest typowym metalowcem i prowadzi klub Dungeons & Dragons w Liceum Hawkins. Chłopak zagrał "Master of Puppets" na dachu budynku w ważnej scenie serialu i dzięki temu Metallica doświadczyła "efektu Netflixa" – "Master of Puppets" trafiło na 17. miejsce Global Spotify chart, 44. Spotify Top 200 na świecie oraz do Top 200 zestawienia w Polsce.

W rolę Eddiego Munsona wcielił się Joseph Quinn. Aktor został zaproszony na próbę Metalliki na festiwalu Lollapalooza i razem z muzykami wykonał utwór "Master Of Puppets".

Metallica jammowała z aktorem ze "Stranger Things". Na koncercie oddała hołd Eddiemu Munsonowi [WIDEO]

Wielu fanów Metalliki może poczuć się zazdrosna - Joseph Quinn mógł jammować z muzykami Metalliki, zaś Rob Trujillo podarował mu gitarę B.C.Rich z autografami muzyków - właśnie na tym instrumencie Eddie grał przebój Metalliki w serialu. Lars Ulrich nawet zażartował, że zespół będzie teraz grać w 5-osobowym składzie. Jak podaje interia.pl, Quinn tak skomentował spotkanie z Metalliką:

To było coś niesamowitego! Możliwość zagrania 'Master of Puppets' z najbardziej ikonicznym metalowym zespołem wszech czasów nie pojawia się zbyt często. To będzie opowieść do dzielenia się nią z wnukami.

Co więcej, podczas występu Metalliki na Lollapalooza podczas "Master of Puppets" na telebimach pojawiła się wspomniana scena ze "Stranger Things".

Jeszcze wcześniej muzycy Metalliki tak skomentowali powrót "Master of Puppets" na szczyty list przebojów dzięki "Stranger Things":

Sposób, w jaki bracia Duffer wykorzystują muzykę w serialu "Stranger Things", zawsze był na najwyższym poziomie. Dlatego wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, nie tylko dlatego, że "Master of Puppets" pojawi się w serialu, ale również dlatego, że wokół piosenki zbudowano kluczową scenę.

Chicago.

"To było coś niesamowitego! Możliwość zagrania 'Master of Puppets' z najbardziej ikonicznym metalowym zespołem wszech czasów nie pojawia się zbyt często. To będzie opowieść do dzielenia się nią z wnukami" - skomentował Joseph Quinn.

Podczas koncertu na Lollapaloozie w trakcie utworu "Master of Puppets" wyświetlana była wspomniana scena z udziałem Eddiego Munsona grającego ten utwór w "Stranger Things".

