Metallica nauczy Was grać na gitarze. Zobaczcie zapowiedź nowego projektu od zespołu [WIDEO]

Metallica nauczy nas grać na gitarze [WIDEO]

Metallica połączyła siły z aplikacją Yousician i stworzyła kurs gitarowy, podczas którego nauczymy się grać ich największe przeboje w dokładnie taki sam sposób, jak grają je oni sami. James Hetfield i Kirk Hammett tym samym stali się najfajniejszymi nauczycielami gry na gitarze, jacy kiedykolwiek stąpali po ziemi.

Łącznie użytkownicy Yousician będą mogli skorzystać z 10 kursów, które nauczą was grania riffów, solówek, a także skupią się na trzymaniu rytmu i tempa. Hetfield i Hammett będą uczyli grać "Enter Sandman", "One", "Nothing Else Matters", "Fade to Black", czy "Master of Puppets".

Grupa zapowiedziała swoje kursy słowami: "Najlepszy sposób, żeby nauczyć się grać jak my, to po prostu grać z nami". Zobaczcie zapowiedź współpracy poniżej:

Oglądaj

Oprócz tego, w ramach kursu dostępne będą też wywiady ze wszystkimi członkami Metalliki, którzy opowiedzą o swoim procesie twórczym, próbach dźwięku, a także rytuałach przed koncertami. Wiecie, takie trochę szkolenie z bycia zespołem.

Współpracę z Metalliką skomentował szef współpracy z artystami z Yousician, Hadley Spanier: