Metallica nauczy was, jak grać w zespole. Grupa rusza z wykładami

"Dzień dobry, nazywam się profesor Ulrich i nauczę was, jak prowadzić zespół" - takie słowa niedługo będą mogli usłyszeć studenci w ramach programu MasterClass.

Metallica poprowadzi wykład dla młodych zespołów

Jest na świecie mało osób, które dysponują takim doświadczeniem w prowadzeniu zespołu, co panowie z Metalliki. Dlatego też program MasterClass postanowił nawiązać współpracę z legendarną grupą - w jej ramach Hetfield i spółka poprowadzą wykład dla studentów, w którym opowiedzą, jak to jest być w zespole, co robić, a czego unikać w trakcie kariery, a także podzielą się ciekawostkami z życia.

Jak w oświadczeniu o współpracy opowiedział szef MasterClass, David Rogier:

Metallica przez ostatnie 40 lat odnosi niemalże same sukcesy, co sprawia, że zespół jest jednym z najlepszych biznesów w historii. Metallica zaprasza teraz członków MasterClass na wykład, podczas którego opowie o swoim procesie kreatywnym, strategiach na działanie zespołu, a także jak indywidualiści z dużymi pomysłami mogą rozpocząć pracę z innymi jako kolektyw.

Metallica ma opowiedzieć o zasadach, które zapewniają przetrwanie przez lata nie tylko jako artyści, ale też jako wspólnie pracujący ludzie - poprawne sposoby komunikowania się, odpowiednia współpraca i radzenie sobie z kryzysem.

Oprócz tego opowiedzą o powstawaniu swoich największych hitów pokroju "Enter Sandman", a także rozbiją na czynniki pierwsze swoje sposoby na pisanie utworów - od pojedynczego riffu, do aranżacji, tekstu, solówek i dynamizacji.

O współpracy opowiedział również James Hetfield:

Pracujemy razem już ponad 40 lat, bo nauczyliśmy się wiele nie tylko o nas samych, ale też o sobie nawzajem. Podczas naszego wykładu nie tylko postaramy się nauczyć studentów pisania utworów i szukania inspiracji, ale też przekażemy doświadczenie związane z naszym procesem bycia kreatywnymi współpracownikami.

Wykład Metalliki jest już dostępny na MasterClass.