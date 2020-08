Metallica opublikowała "For Whom the Bell Tolls" z nadchodzącej płyty "S&M2"

We wrześniu 2019 roku Metallica postanowiła hucznie świętować 20-lecie ich koncertów z orkiestrą symfoniczną z San Francisco, które odbyły się w 1999 roku. Muzycy po raz kolejny wykonali garść swoich hitów w nowych aranżacjach wraz z szerokim gronem wspaniałych artystów pod batutą Edwina Outwatera. Koncert "S&M2" trafił do kin na całym świecie, także do Polski.

Metallica opublikowała "For Whom the Bell Tolls" z "S&M2"

Występy okazały się ostatnimi koncertami gigantów thrashmetalu przed pandemią. Aktualnie muzycy podobnie jak większość branży nie może pozwolić sobie na granie na żywo. To też ostatnie występy Jamesa Hetfielda przed jego niedawnym odwykiem. Tym bardziej "S&M2", który trafi do sklepów już 28 sierpnia jest dla wiernych fanów Metalliki rarytasem.

Muzycy tydzień przed premierą materiału postanowili po raz kolejny zdradzić, czego możemy spodziewać się po płytach. Metallica udostępniła utwór "For Whom the Bell Tolls" z płyty "Ride the Lightning", który pojawi się na nowym wydawnictwie.

"S&M2" będzie dostępny w wielu różnych wersjach np. DVD, Blu-ray, czy samo CD z muzyką. Setlista Metalliki podczas koncertów z orkiestrą w 2020 roku wyglądała następująco: