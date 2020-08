Akcja "Poniedziałki z Metallicą" cały czas trwa. Dzięki temu, co tydzień możemy zobaczyć archiwalne, koncertowe nagrania zespołu z różnych lat. Tym razem cofniemy się do trasy, która przeszła już do historii.

Metallica opublikowała nagranie z trasy "Wielkiej Czwórki". Obejrzyjcie koncert za darmo [WIDEO]

W 2010 roku „Wielka Czwórka Thrash Metalu” połączyła siły w ramach trasy koncertowej. Pierwszy koncert odbył się 16 czerwca 2010 roku w ramach Sonisphere Festival w Warszawie, gdzie kapele zaprezentowały się przed 81 000 publicznością. Ostatni natomiast miał miejsce 14 września 2011 w Nowym Jorku.

Zobaczcie, jak Metallica wypadła na ostatnim koncercie w ramach tej legendarnej już trasy:

Nowa płyta Metalliki "S&M2" dostępna w polskich sklepach

28 sierpnia 2020 Metallica wyda zapis koncertu "S&M2", który odbył się we wrześniu 2019 i było to pierwsze spotkanie zespołu z Symphony od 1999 roku.

Wydawnictwo będzie dostępne w formatach 4LP, 2CD, DVD i Blu-ray oraz limitowanym boksie kolorowych 4LP + 2CD + Blu-ray z nutami, kostkami do gitary oraz plakatem. Kilka wersji płyty do kupienia w przedsprzedaży oferuje Empik, EMP-Shop czy Libistro.pl.

