Metallica opublikowała nową wersję hitu sprzed lat. Muzycy zagrali w domach "Blackened"

Jeśli myślicie, że brak koncertów doskwiera tylko wam, to się grubo mylicie. Dla artystów występy na żywo to źródło zarobku, ale też energii, inspiracji i motywacji do pracy. Bez bezpośredniego kontaktu z fanami i tras koncertowych muzycy czują się sfrustrowani. Szczególnie ci, którzy występowali w każdym zakątku świata nieprzerywanie od nastoletnich lat.

Metallica z nową wersją "Blackened" w czasach pandemii

Do takich grup należy Metallica, która od niemal 40 lat non stop koncertuje. Muzycy w czasach pandemii postanowili dodać otuchy sobie i fanom i nagrali razem (a jednak osobno :) ) nową wersję utworu "Blackened" z płyty "...And Justice For All".

Giganci thrashmetalu udostępnili nagranie na swoim YouTubie i zapowiedzieli je słowami:

" Oto coś, co przygotowaliśmy dla was w ciągu kilku ostatnich dni. Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. "

Oprócz nowej wersji "Blackened" Metallica przygotowuje dla fanów niespodzianki w każdy poniedziałek. Muzycy chcąc pocieszyć fanów uwięzionych w izolacji, udostępniają w sieci swoje archiwalne koncerty. "Poniedziałki z Metalliką" cieszą się ogromną popularnością, a artyści podzielili się z wielbicielami występami takimi jak koncert w Slane Castle z 2019 roku, w Paryżu z 2017 roku czy Michigan z 1991 roku.