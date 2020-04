Metallica planuje wydać nową płytę. Kiedy premiera?

W 1999 roku Metallica zagrała swój pierwszy koncert z orkiestrą. Wydarzenie przeszło do historii i zostało wydane w wersjach fizycznych na CD oraz popualrnych wówczas kasetach wideo. Po 20 latach od tamtego wydarzenia giganci metalu postanowili uczcić jubileusz i zagrać podobny koncert. Zrobili to odświeżając formułę i nie szczędząc fanom niespodzianek.

Występy Metalliki odbyły się 6 i 8 września w San Francisco i były ostatnimi koncertami zagranymi przez Jamesa Hetfielda przed jego kolejnym odwykiem. Zespół umożliwił również obejrzenie transmisji z "S&M2" wielbicielom Metalliki udostępniając materiał kinom na całym świecie.

Lars Ulrich w transmitowanej dla fanów rozmowie wyznał, że zespół pracuje nad wydaniem koncertów "S&M2" w formie fizycznej, aby mogło obejrzeć je jeszcze więcej osób niż do tej pory. Perkusista zapowiedział:

"S&M2" się zbliża. Wielu z was o to pytało. Materiał audio został zmiksowany przez Grega Fieldmana, który sprawił, że brzmi znacznie lepiej. Nagrania wideo zmontowała ekipa od filmu "through The Never". Niestety obecna sytuacja sprawia, że nie wiemy, kiedy się ukaże. Napisali mi, że mam nie zapowiadać premiery na sierpień. Dlatego absolutnie nie mówię, że wydamy ten materiał w sierpniu, ale mam nadzieję, że to się stanie jeszcze tego lata. Domyślacie się pewnie, że borykamy się z problemami technicznymi, a tłocznie zostały zamknięte do odwołania. Jednak "S&M2" jest coraz bliżej i wydamy je na pewno, kiedy tylko będzie taka możliwość. "