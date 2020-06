Czas na kolejne koncertowe nagranie od Metalliki. Jak co tydzień, zespół udostępnił archiwalne nagrania z jednego ze swoich koncertów, by umilić czas swoim fanom spragnionym koncertów. Tym razem cofamy się aż do 1999 roku.

Metallica podzieliła się koncertem z Kolumbii z 1999 roku [WIDEO]

2 maja 1999 roku Metallica zawitała do Bogoty i była to pierwsza wizyta zespołu w Kolumbii. Fani kapeli usłyszeli wówczas takie kawałki, jak m.in. "Master of Puppets", "The Four Horseman", "Of Wolf and Man" czy "King Nothing". Posłuchajcie, jak Metallica brzmiała pod koniec lat 90.:

Obejrzysz kolejną koncertówkę Metalliki? Oczywiście! Nie chce mi się Może potem...

Metallica postanowiła dobrze wykorzystać czas kwarantanny i obecnie pracuje nad nowym albumem. Artyści dzielą się pomysłami mailowo i za pośrednictwem Zooma, a przy okazji próbują tworzyć muzykę podczas tych niecodziennych sesji.

Zobacz także: James Hetfield na scenie bez gitary. Zobacz archiwalne nagranie z koncertu Metalliki z 1992 [WIDEO]