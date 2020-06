Metallica w strugach deszczu. Zobacz koncert grupy w Manchesterze z 2019

W ramach akcji "Poniedziałki z Metalliką" zespół co tydzień publikuje koncertowe nagrania z różnych lat działalności zespołu. Jest to sposób thrasmetalowców na umilenie trudnego dla fanów czasu - z powodu pandemii koronawirusa w wielu państwach odwołano wszystkie imprezy masowe i prawdopodobnie dopiero jesienią będziemy mogli swobodnie wybrać się na jakikolwiek koncert.

Metallica podzieliła się zapisem koncertu z Manchesteru z 2019. Kapela zagrała w strugach deszczu [WIDEO]

18 czerwca 2019 roku Metallica zagrała w Manchesterze. Niestety pogoda nie dopisała i muzycy musieli grać w strugach deszczu. Posłuchajcie, jak kapela wykonała w takich trudnych warunkach m.in. "Hardwires", "Sad but True", "Master of Puppets" czy "For Whom The Bell Tolls".

Tęsknisz za koncertami? Tak, niech ta pandemia już się skończy! Nie, lubię siedzieć w domu Nie chodzę na koncerty, więc mi wszystko jedno

Metallice udało się znaleźć na liście Najlepiej Zarabiających Celebrytów w 2020 roku Forbesa. Kapela zajęła 78. pozycję z zarobkiem 40,5 milionód dolarów.

W rankingu pojawił się również zespół Bon Jovi, który wskoczył na 87. miejsce. Natomiast grupa Kiss zajęła 95. pozycję. Najwyżej z rockowych artystów uplasował się The Rolling Stones, który wskoczył na 32. miejsce.

Zobacz także: Metallica na liście Najlepiej Zarabiających Celebrytów Forbesa. Ile zarobiła w 2020?